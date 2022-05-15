محمد بن خليفة: محمد بن زايد ربان سفينتنا

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تودع قائد سفينة الوطن وراعي مسيرته المغفور له الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» بعد رحلة عامرة بالعطاء والبذل والخير والإنجازات على كل صعيد لتستشرف حقبة جديدة من تاريخها ملؤها الأمل والخير والثقة في ربان السفينة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي بذل ولا يزال من أجل وطنه وشعبه، ليواصل مسيرة الخير والنماء والرفاه التي وضع أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفع بنيانها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وقال سموه «سنبقى على العهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظك الله.. نبايعك على الولاء والطاعة فأنت ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا.