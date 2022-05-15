سعيد بن طحنون: محمد بن زايد رمز للخير والتطوير

العين (وام)

قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي وحكيم، وخير من يحمل راية البلاد، فقد عهدناه رمزاً للخير والتطوير والعطاء، ونشهد له بمواقف وطنية خالدة وأدوار مميزة على الساحة المحلية والعربية والعالمية. وهو امتداد لنهج الشيخ زايد «رحمه الله». وأكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجل الإنجازات، وقائد استثنائي استطاع على مدار أعوام طويلة أن يحفر اسم الإمارات في كافة المحافل. وأضاف معاليه «نهنئ أنفسنا وشعب الاتحاد بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، وعلى الثقة الكبيرة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».