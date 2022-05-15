الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
سعيد بن طحنون: محمد بن زايد رمز للخير والتطوير
سعيد بن طحنون: محمد بن زايد رمز للخير والتطوير
15 مايو 2022 04:09

العين (وام)

قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي وحكيم، وخير من يحمل راية البلاد، فقد عهدناه رمزاً للخير والتطوير والعطاء، ونشهد له بمواقف وطنية خالدة وأدوار مميزة على الساحة المحلية والعربية والعالمية. وهو امتداد لنهج الشيخ زايد «رحمه الله». وأكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجل الإنجازات، وقائد استثنائي استطاع على مدار أعوام طويلة أن يحفر اسم الإمارات في كافة المحافل. وأضاف معاليه «نهنئ أنفسنا وشعب الاتحاد بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، وعلى الثقة الكبيرة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
سعيد بن طحنون
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
عربي ودولي
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
اليوم 08:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©