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عبدالعزيز النعيمي: رؤية محمد بن زايد تتجاوز الحاضر للمستقبل
عبدالعزيز النعيمي: رؤية محمد بن زايد تتجاوز الحاضر للمستقبل
15 مايو 2022 04:09

عجمان (وام)

 أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، خير خلف لخير سلف، ويمثل امتداداً لمسيرة نهضة دولتنا المباركة، والسير على نهج الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتمسك بقيمنا النبيلة وعاداتنا الأصلية. وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد «إن انتخاب سموه سوف يعزز مكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية عالمياً بما عرف عنه من حضور قوي محلياً وعربياً ودولياً، وبما اكتسبه من تجارب عميقة في الحكم وإدارة شؤون الدولة، وتحليه بالصبر وصلابة الإرادة والعزيمة، وبما يتميز به من قوة في الشخصية ومن حنكة وحكمة وصفاء طويته ورحابة صدر ورؤية عميقة ثاقبة تتجاوز الحاضر للمستقبل».

عبدالعزيز النعيمي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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