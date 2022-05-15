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وزير العدل: حكمة محمد بن زايد ساهمت في تقدم الإمارات و تطورها
وزير العدل: حكمة محمد بن زايد ساهمت في تقدم الإمارات و تطورها
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي (وام)

 قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، يؤكد ثقة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وشعب دولة الإمارات بقيادة سموه نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتنمية. وأضاف معاليه، في كلمة له: «باسمي وباسم كافة منتسبي وزارة العدل نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة، ونجدد العهد والولاء لسموه»، مؤكداً أن سموه امتداد لقيم ومبادئ راسخة أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكد أن سموه يتمتع بحكمة استثنائية ساهمت في تقدم الإمارات وتطورها لتكون مركزاً رائداً للأعمال، وقوة مؤثرة على الساحة الدولية.

عبدالله النعيمي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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