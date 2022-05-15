الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
وزير التربية: محمد بن زايد قائد من طراز فريد
وزير التربية: محمد بن زايد قائد من طراز فريد
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي (وام)

 أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أنه بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، نسعد ونفرح وتزداد ثقتنا وتترسخ بأن هذا الوطن في يد أمينة، فسموه رجل قيادي محنك من الطراز الرفيع، ويتسم بالحكمة ومحب لشعبه ومعطاء. وقال معاليه: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جميعاً على السمع والصدق والطاعة والولاء، ملتفّين حوله، فكلنا جنوده الأوفياء، ونمضي معه إلى مرحلة تنموية مشهودة وهي الخمسون المقبلة». وأضاف «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة، ونعاهد سموه على أن نظل جنوده الأوفياء، عهدناه قائداً بانياً وأباً محباً فأحبه شعبه، فهو للوطن سياجه ودرعه، حامياً له ومدافعاً عنه، شيمته البسالة، نسير خلفه ملتفّين حوله». وأكد أن سموه صاحب شخصية استثنائية، والقدوة لنا ونفخر به مواطنين ومقيمين، فهو سليل المجد، وغرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخير خلف لخير سلف، ورمز وطني وقامة لها حضور عالمي بارز، وإعجاب كبير بمناقبه الإنسانية والقيادية لما يتمتع به من سمات شخصية جعلته رائداً في القيادة وفنون الإدارة. وذكر أن سموه، ساهم وبشكل جلي في تعزيز مكانة الإمارات، وجعلها قوة إقليمية تبوأت مكانة عالمية كبيرة، حيث مهد الطريق لوضع دولتنا على درب التنافسية العالمية، وأصبح يشار إليها بالبنان. 

حسين الحمادي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
عربي ودولي
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
اليوم 08:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©