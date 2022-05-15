وزير التربية: محمد بن زايد قائد من طراز فريد

أبوظبي (وام)

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أنه بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، نسعد ونفرح وتزداد ثقتنا وتترسخ بأن هذا الوطن في يد أمينة، فسموه رجل قيادي محنك من الطراز الرفيع، ويتسم بالحكمة ومحب لشعبه ومعطاء. وقال معاليه: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جميعاً على السمع والصدق والطاعة والولاء، ملتفّين حوله، فكلنا جنوده الأوفياء، ونمضي معه إلى مرحلة تنموية مشهودة وهي الخمسون المقبلة». وأضاف «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة، ونعاهد سموه على أن نظل جنوده الأوفياء، عهدناه قائداً بانياً وأباً محباً فأحبه شعبه، فهو للوطن سياجه ودرعه، حامياً له ومدافعاً عنه، شيمته البسالة، نسير خلفه ملتفّين حوله». وأكد أن سموه صاحب شخصية استثنائية، والقدوة لنا ونفخر به مواطنين ومقيمين، فهو سليل المجد، وغرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخير خلف لخير سلف، ورمز وطني وقامة لها حضور عالمي بارز، وإعجاب كبير بمناقبه الإنسانية والقيادية لما يتمتع به من سمات شخصية جعلته رائداً في القيادة وفنون الإدارة. وذكر أن سموه، ساهم وبشكل جلي في تعزيز مكانة الإمارات، وجعلها قوة إقليمية تبوأت مكانة عالمية كبيرة، حيث مهد الطريق لوضع دولتنا على درب التنافسية العالمية، وأصبح يشار إليها بالبنان.