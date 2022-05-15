الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حصة بوحميد: محمد بن زايد قائد مسيرة تنمية دولتنا
حصة بوحميد: محمد بن زايد قائد مسيرة تنمية دولتنا
15 مايو 2022 04:09

دبي (وام)

قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، هو إجماع لاتحاد الدولة وشعب الإمارات على مزيدٍ من الثقة والقوة والريادة التي بلغتها دولة الإمارات على مدى 50 عاماً ماضية و50 عاماً مقبلة، مليئة بالخير والعطاء والارتقاء، بما يعكس أبلغ صور الوفاء لما أرساه فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من قيم أصيلة ومبادئ سامية، رسخت مكانة دولة الإمارات بإنجازات لا حصر لها. وأشارت معاليها إلى أن إجماع ووحدة الوطن على القيادة الفريدة والدور الوطني الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤسس مئويتنا وقائد مسيرة تنمية دولتنا وحصن ودرع اتحادنا وقوة ومنعة قواتنا المسلحة وقدوة أجيال الوطن ومصدر الثقة بمستقبلهم وبقيادة سموه، ستنتقل دولة الإمارات إلى مراتب أعلى من العز والمجد والتفوق والريادة، وإلى آفاق شاسعة من النجاح والإبهار والتقدير العالمي. واختتمت معالي حصة بوحميد بالقول «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو امتداد لقيم الاتحاد ووفاء المؤسسين، فهو ظل والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو عضد الاتحاد وسنده القوي، أمضى أعواماً طويلة في خدمة وطنه، وتحمل مسؤولية أبنائه، فسموه كان ولا يزال رجل الوفاء بقيم أصيلة، ومبادئ راسخة وإنجازات متواصلة، ارتقت بمكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وعززت من سمعة الوطن ومكانة أبناء الإمارات وسط الأمم».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
حصة بوحميد
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
عربي ودولي
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
اليوم 08:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©