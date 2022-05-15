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رئيس المحكمة الاتحادية العليا: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
رئيس المحكمة الاتحادية العليا: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي (وام)

 قال المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن رحيل فقيد الوطن وقائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، خلّف حزناً عميقاً وأسى كبيراً، وتسابق زعماء العالم إلى نعيه والثناء عليه.. وفي الإمارات فقدنا به أباً حنوناً ومعلماً وقائداً أحببناه وشهدنا على عطائه وإنجازاته.. وإننا إذ ننعاه ونتألم لفراقه نعزي أنفسنا وأبناء وطننا بأن مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا تزال تخرج رجالاً على قدر المرحلة والتحدي لمواصلة المسيرة المظفرة. وأضاف البادي في تصريح له، أن مشاعر الحزن على فقدان قائد الوطن وراعي مسيرته تختلط اليوم بمشاعر استبشار واطمئنان على مستقبل مزدهر ستشهده دولتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي سجل اسمه قائداً ورائداً في ميادين البطولة والشجاعة ومجالات السياسة.. فقد مكّن مواطنيه وأجزل لهم العطاء وأكرم وفادة ضيوف الدولة وضمد جراح المرضى ووقف عوناً وسنداً للمحتاجين والمستضعفين في كل أصقاع الأرض، فأحبه القريب والبعيد. وبارك لسموه ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، وقال: «نهنئ أنفسنا وكل مواطني دولتنا الحبيبة بقائد تجسدت فيه كل معاني النبل والحكمة والتواضع، فهو خير خلف لخير سلف».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
المحكمة الاتحادية العليا
محمد حمد البادي
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