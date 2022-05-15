محمد سيف السويدي: الشيخ خليفة كرّس حياته لبناء الدولة وخدمة الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقد برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائداً فذاً ورجلاً حكيماً، كرّس حياته لبناء الدولة وخدمة الإنسانية، ومواصلة مسيرة النهضة التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تحقيق التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، وسيظل أثره الطيب ومبادئه السامية في حب الخير والعطاء والتسامح نبراساً يحتذي به أجيال المستقبل. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتغمّده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».