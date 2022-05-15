مقصود كروز: الشيخ خليفة عزز دعائم المجتمع

أبوظبي (وام)

نعى مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي انتقل إلى جوار ربه. وأعرب عن أحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات. وقال: «بمزيد من الحزن والأسى وتسليماً بقضاء الله وقدره، ننعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان، طيب الله ثراه، له الأثر الأكبر في نهضة حقوق الإنسان التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كان المعزز لدعائم المجتمع القائم على حقوق الإنسان، ومن أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل مجلس أمناء الهيئة، في عهده الميمون».

وأضاف: «خيّم الحزن على القلوب برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. ولن ننسى مواقف الراحل الكبير، وهو الذي كان على الدوام صاحب الحقوق الإنسانية التي يسترشد بها الجميع.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم عموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات، جميل الصبر والسلوان».