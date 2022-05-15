الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مقصود كروز: الشيخ خليفة عزز دعائم المجتمع
مقصود كروز: الشيخ خليفة عزز دعائم المجتمع
15 مايو 2022 04:06

أبوظبي (وام)

نعى مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي انتقل إلى جوار ربه. وأعرب عن أحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات. وقال: «بمزيد من الحزن والأسى وتسليماً بقضاء الله وقدره، ننعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان، طيب الله ثراه، له الأثر الأكبر في نهضة حقوق الإنسان التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كان المعزز لدعائم المجتمع القائم على حقوق الإنسان، ومن أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل مجلس أمناء الهيئة، في عهده الميمون». 
وأضاف: «خيّم الحزن على القلوب برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. ولن ننسى مواقف الراحل الكبير، وهو الذي كان على الدوام صاحب الحقوق الإنسانية التي يسترشد بها الجميع.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم عموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات، جميل الصبر والسلوان».

الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
مؤسسة خليفة بن زايد
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
عربي ودولي
كوريا الشمالية تنشر الجيش وترصد وفيات جديدة بـ"الحمّى"
اليوم 08:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©