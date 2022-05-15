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مطر الطاير: الشيخ خليفة كرس حياته لرفعة الإمارات
مطر الطاير: الشيخ خليفة كرس حياته لرفعة الإمارات
15 مايو 2022 04:06

دبي (وام)

أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» قائداً حكيماً واصل حمل الأمانة التي وضعت على عاتقه، متسلحاً بما تعلمه من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ليقود الإمارات في مرحلة التمكين، حيث كرس حياته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها. 
وقال الطاير: انطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إدارته لرئاسة الدولة بما تعلمه من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبما ورثه من عزيمة الرجال الكبار وأضاف له من خبرته من الحياة، فكانت الإنجازات الكبيرة خلال فترة رئاسته خير شاهد على عبقريته وصلابته ومعدنه الأصيل. 
وأضاف الطاير: يصعب علينا حصر الإنجازات التي تحققت تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، بفضل رعايته للوطن وأبنائه، فما تحقق على أرض الواقع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية يعد إنجازاً فريداً بكل المقاييس، إلا أن المعجزة الحقيقية تمثلت في بناء وتطوير قدرات الإنسان من خلال تسليحه بالعلم والفكر والثقافة وجميع صنوف المعرفة للمساهمة في دفع عجلة البناء والتنمية. 

مطر الطاير
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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