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علي السويدي: سيبقى إرث الشيخ خليفة محفوراً في قلوبنا
علي السويدي: سيبقى إرث الشيخ خليفة محفوراً في قلوبنا
15 مايو 2022 04:06

عجمان (الاتحاد)

نعى المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقال في كلمته: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم منطقة عجمان الحرة بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه».
وأضاف: «لقد نجح القائد الراحل في استكمال مسيرة الإنجازات الاقتصادية التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في سبيل بناء وتعزيز اقتصاد منفتح قادر على مواجهة التحديات، وترسيخ مكانة الإمارات من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في المنطقة والعالم. كما تبنى سياسة اقتصادية متوازنة واستراتيجيات طموحة للتنمية الاقتصادية حققت علاقات اقتصادية وثيقة مع جميع الدول في المنطقة والعالم».
وأكد أن المغفور له «طيب الله ثراه» عزز خلال مسيرته اقتصاد دولة الإمارات، محققاً نقلة نوعية للبيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية، وحظيت الدولة باستراتيجيات ورؤى مبتكرة أسهمت في صناعة اقتصاد المستقبل.

الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
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