حمد المدفع: محمد بن زايد رجل المواقف والإنجارات

أبوظبي (وام)

قال معالي حمد عبدالرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، يدشن لمرحلة جديدة تواصل فيها الإمارات طريقها نحو المستقبل شعارها «ريادة الدولة في مجالات التنمية والتطور كافة». وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل المواقف والإنجارات، والقائد الذي وضع بحكمته وسداد قراراته أساساً متيناً لرؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وألهمت توجيهاته أبناء الوطن، ووضع بصمات الخير في بقاع الأرض. وأضاف: إن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ابناً باراً وقائداً حكيماً وأباً للجميع، تحققت في ظل قيادته إنجازات أثارت إعجاب القاصي والداني، وارتفعت في عهده معدلات التنمية إلى أرقام غير مسبوقة.