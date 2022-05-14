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الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي
محمد بن زايد
15 مايو 2022 01:44

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ولشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة الإمارات وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار. 
وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره وتقديره لصاحب السمو ولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الصادقة، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل تقدم وازدهار. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
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