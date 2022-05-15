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عيسى بن زايد: رؤية محمد بن زايد تقود الوطن إلى الريادة العالمية
عيسى بن زايد: رؤية محمد بن زايد تقود الوطن إلى الريادة العالمية
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي(وام)

  توجه سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، داعياً المولى عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعبه. وقال سموه «نبايع رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» ونعاهده على السمع والطاعة، فرؤية سموه المتفردة وتوجيهاته السديدة ستقود دولة الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر».  وأكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وسطرت إنجازاتها الوطنية بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقد تواصلت المسيرة وانطلقت رحلة التمكين والتنمية برعاية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». وأضاف سموه أن دولة الإمارات تمضي قدماً نحو آفاق أرحب من التنمية والتقدم والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤكداً أن رؤية سموه الاستشرافية للمستقبل وجهوده البارزة في العمل الوطني ستقود الدولة إلى الريادة العالمية في المجالات كافة وتعزز من رخاء واستقرار أبناء الوطن.

الإمارات
عيسى بن زايد
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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