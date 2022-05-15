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راشد النعيمي: محمد بن زايد خير من يحمل راية البلاد
راشد النعيمي: محمد بن زايد خير من يحمل راية البلاد
15 مايو 2022 04:09

عجمان (وام)

 قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خير من يحمل راية البلاد، فقد عهدناه رمزاً للخير والتطوير والعطاء، وهو امتداد للشيخ زايد وعضد الشيخ خليفة، رحمهما الله». وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي انتخب أمس رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو رجل الإنجازات وقائد استثنائي استطاع على مدار أعوام طويلة أن يحفر اسم الإمارات في المحافل كافة، ويدعم ويساند ويؤمن بأبناء الوطن ويمنح الفرص لمن يستحق، فهمه الأول إسعاد المواطن والمقيم والارتقاء بالإمارات في شتى المجالات. وأضاف: «إننا نؤمن برؤية سموه، فهو صاحب فكر سديد، متمنين له التوفيق والنجاح بما ينفع شعبه ووطنه ويؤسس لأعوام قادمة من الازدهار المتواصل». 

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
راشد بن حميد النعيمي
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