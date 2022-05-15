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محمد القرقاوي: انتخاب محمد بن زايد مواصلة لمسيرة الإمارات إلى المستقبل
محمد القرقاوي: انتخاب محمد بن زايد مواصلة لمسيرة الإمارات إلى المستقبل
15 مايو 2022 04:09

دبي (الاتحاد)

 أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يشكّل امتداداً لمسيرة التأسيس والتمكين والتطوير الشامل القائم على النهوض بالإنسان الإماراتي التي يواصل سموّه خلالها مسيرة دولة الإمارات إلى المستقبل.
وقال معالي محمد القرقاوي، إن انتخاب سموّه بداية جديدة، لآفاق أرحب من التميز العالمي، والرفعة الإماراتية، والشرف والمنجزات التاريخية، إذ شهد سموّه بدايات الاتحاد ونشأ في مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، ورافق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المحطات كافة، التي مر بها الوطن على مدى السنوات الماضية، ليكون خير خلف لخير سلف.

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
محمد القرقاوي
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