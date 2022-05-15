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سهيل المزروعي: محمد بن زايد قائد مسيرة البناء والتطوير
سهيل المزروعي: محمد بن زايد قائد مسيرة البناء والتطوير
15 مايو 2022 04:09

أبوظبي (وام)

  قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي وحكيم، وهو خير خلف لخير سلف، وكلنا ثقة وتفاؤل بتواصل مسيرة البناء والتطوير رغم المصاب الجلل برحيل القائد الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وأضاف معاليه: «يتمتع سموه بالصفات القيادية والعلاقات المتميزة التي تربطه مع قادة دول العالم، ويتمتع بالجرأة والحكمة في اتخاذ القرار، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مسيرة الإنجازات للإمارات». 

محمد بن زايد
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محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
سهيل المزروعي
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