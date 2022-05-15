محمد بن زايد.. على خطى زايد وخليفة

أبوظبي (الاتحاد)

أتم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سنواته الدراسية بين مدينتي العين وأبوظبي، حيث تدرج في المراحل الدراسية بمدارس الدولة والمملكة المتحدة.

ويمتلك سموه خلفية عسكرية، إذ تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العمودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية، ومن ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شغل سموه مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري- قوات النخبة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصبه الحالي.

وساهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تطوير القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث التخطيط الاستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة، مستلهماً توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه». وقد ساهمت توجيهاته المباشرة والقيادية، في جعل القوات المسلحة الإماراتية مؤسسة رائدة تحظى بتقدير عددٍ كبير من المؤسسات العسكرية الدولية.

العمل في المجال العسكري

كما يتمتع سموه بخبرة في قيادة فصيلة دروع وسرب طائرات غزال العمودية وقيادة مدرسة الطيران وقيادة الكلية الجوية. وقد تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منصبي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك قبل أن يصبح رئيساً لأركان القوات المسلحة الإماراتية في عام 1993 ومن ثم تقلد رتبة الفريق بعد سنة من تاريخه. وبعد وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في عام 2004 وانتخاب شقيقه الأكبر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في يناير 2005 منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كما تم ترفيعه إلى رتبة فريق أول.

مناصب عدة

ويشغل سموه أيضاً عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة، ويعرف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية. ومنذ تولي سموه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم، عمل بلا كلل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالمياً، والتي أعلن عن قيام عددٍ منها في أبوظبي أو تم الانضمام إلى مشاريع مشتركة استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الموجودة في أبوظبي، بتوجيهات سديدة من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».

الطفولة

ولد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة العين يوم 11 مارس عام 1961، وهو الابن الثالث للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نشأ سموه تحت رعاية والده ووالدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

واسم سموه الكامل، محمد بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن ياس.

الاهتمامات

يعرف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شغفه بالصيد والصيد بالصقور «القنص»، الذي ورثه عن والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

كما يهتم سموه بالشعر اهتماماً كبيراً، خاصة الشعر النبطي، حيث يحرص بشكل متواصل على توفير الدعم للمسابقات الشعرية وغيرها من المناسبات والفعّاليات الثقافية، وذلك من خلال رعايته لها وحضوره بشكل شخصي لعددٍ كبير منها. بالإضافة إلى ذلك يحرص سموه دائماً على تأكيد التزامه بالأنشطة الثقافية والمبادرات المبتكرة للمجتمع المحلي في المجالين الفني والأدبي.

وعلى غرار العديد من مواطني دولة الإمارات، يهتم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعددٍ من الألعاب الرياضية، ويحرص على الالتقاء بالرياضيين الإماراتيين من الجنسين للاستماع إلى آرائهم أو تكريماً لهم خاصة حين يتعلق الأمر بحصولهم على مراكز متقدمة في المحافل الدولية، وذلك تقديراً لإنجازاتهم ونجاحاتهم.

مجلس محمد بن زايد

إيماناً بأهمية التحاور وتفهم وجهة نظر الآخر، وارتقاءً بهذا الحوار إلى ما يخدم أغراضه وغاياته، وترسيخاً للمفاهيم الراقية في تبادل الآراء والأفكار من أجل إثراء النقاش وإغناء المعرفة، وصولاً لتحقيق فهم أعمق، وإيجاد حلول أفضل تجاه شتى القضايا التي تمس مستقبل المجتمعات وحياة الإنسان، فقد دأب مجلس محمد بن زايد كل عام على استضافة نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته واستشراف آفاق المستقبل في رحاب مجلس عامر أضحى ملتقىً فكرياً لمختلف وجهات النظر وتبني الحوار وتبادل الرأي لغة للحضارة وسمو الهدف.

المناصب الحكومية والأوسمة

بالإضافة إلى مسؤولياته العسكرية، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المستشار الرئيسي في الشؤون الأمنية لدى والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ونائباً لولي عهد أبوظبي في نوفمبر عام 2003، وتولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر عام 2004 منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبعد ذلك رئيساً للمجلس.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عضو نشط في المجلس الأعلى للبترول الذي يُعنى بشؤون النفط والطاقة.

التطوير الاقتصادي

يُعتبر التنوع الاقتصادي من المسائل الرئيسة التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن الجهود التي يبذلها لتحقيق النهوض الشامل بإمارة أبوظبي، ويشغل سموه منصب رئيس مجموعة أوفسيت «برنامج التوازن الاقتصادي» التي تعمل على تنفيذ الاستثمارات من خلال إقامة مشاريع ذات جدوى في مختلف القطاعات، والتي تساعد على تنويع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل تحقيق هذا التنوع، تأسست شركة مبادلة للتنمية في عام 2002 لتكون إحدى الأذرع الاستثمارية الرئيسة لحكومة إمارة أبوظبي، وتسعى إلى تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية مستدامة للإمارة.

الأبحاث والتعليم

تعتبر التربية والتعليم من أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سواءً التعليم العام والخاص من المرحلة التأسيسية إلى المرحلة الثانوية أو التعليم العالي، حيث يشغل سموه منصب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم الذي تأسس عام 2005، ويقوم مجلس أبوظبي للتعليم منذ تأسيسه بالإشراف على قطاع التعليم في الإمارة وتطويره مستعيناً بإجراء الدراسات وتفعيل مشاركة الطلاب وأولياء الأمور في عمليات التقييم والتواصل مع المؤسسات التعليمية الدولية من أجل تبادل المبادرات المبتكرة الرامية إلى تطوير القطاع التعليمي. كما يرأس سموه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والذي يشرف على نشر دراسات وتحليلات أكاديمية هامة تتعلق بمواضيع تهم دولة الإمارات والمنطقة.

حماية البيئة

يُعرف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمامه الكبير بحماية الصقور والحبارى البرية والمها العربية وإثراء الطبيعة في دولة الإمارات والعالم، وهو ما ينعكس من خلال تأسيس وترؤس سموه لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ورئاسته الفخرية لهيئة البيئة في أبوظبي.

ويحمله شغفه بتربية الصقور إلى تركيزه على حمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب حماية الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى النباتات، وقد عُرف عن سموه اهتمامه الكبير بحيوانات شبه الجزيرة العربية، وخاصةً المها العربية والحبارى.

وأدت جهود سموه في مجال المحافظة على الطبيعة إلى تبني مشاريع الطاقة البديلة، لا سيما مدينة «مصدر» في أبوظبي، وهي مبادرة لإنشاء مدينة خالية من النفايات والانبعاثات الكربونية والتي ستمكّن أبوظبي من تبوء الصدارة العالمية في مجالات أبحاث وتطوير الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.

الجوائز والأوسمة

حصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على العديد من الشهادات والأوسمة والميداليات من دولة الإمارات والعديد من الدول بما في ذلك سلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية، والمملكة المغربية، وماليزيا، وباكستان، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، ومونتينيغرو «الجبل الأسود»، وكوسوفو، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وتشمل هذه الجوائز والأوسمة:

* وسام العرش من درجة ضابط، الذي منحه له الملك الراحل الحسن الثاني، ملك المغرب في يونيو عام 1986.

* وسام الاستحقاق، الذي منحه له الجنرال نورمان شوارزكوف، قائد القوات الأميركية وقوات التحالف، في أبريل عام 1991 تقديراً لدور سموه في حرب تحرير الكويت.

* وسام الخدمة الممتازة، الذي منحه له رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإماراتية في مايو عام 1992.

* وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الممتازة، الذي منحه له الملك الراحل الحسن الثاني، ملك المغرب في أبريل عام 1994.

* وسام تحرير دولة الكويت من الدرجة الممتازة، الذي سلمه له في سبتمبر عام 1994 إبراهيم عبدالله منصور، سفير الكويت لدى الدولة، وذلك تقديراً للجهود والدور الذي لعبه سموه في حرب تحرير الكويت.

* وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة، الذي منحه له المغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في يونيو عام 1995.

* وسام النهضة من الدرجة الأولى، الذي منحه له الملك الراحل الحسين بن طلال، ملك الأردن في ديسمبر عام 1996.

* وسام النهضة من الدرجة الأولى، الذي منحه له العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن في يونيو عام 1999.

* وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية، والذي منحه له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان في فبراير عام 2000.

* وسام الاستحقاق برتبة ضابط عظيم، الذي منحه له الرئيس الفرنسي جاك شيراك في يونيو عام 2002.

* وشاح الاستقلال، الذي منحه له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر في يناير عام 2005.

* ميدالية الشرف الذهبية من المنظمة العالمية للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، التي قدمها له الدكتور جاك ضيوف المدير العام للمنظمة في أبريل عام 2007.

* ميدالية الشرف للأمن الغذائي من المنظمة العالمية للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وشهادة تقدير دولية من معهد اعتماد الممارسات البيئية، اللتان منحه إياهما جاك ضيوف المدير العام للمنظمة في سبتمبر عام 2008.

* وسام القدس، الذي منحه له الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكتوبر عام 2008.

* وسام الاستحقاق الفدرالي، الذي منحه له وزير الخارجية الألماني الدكتور فرانك والتر شتاينماير في أكتوبر عام 2008.

* وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة الذي منحه له جلالة خوان كارلوس ملك إسبانيا في مايو عام 2008.

* الوسام الذهبي لمؤسسة قرى الأطفال العالمية في مارس عام 2009.

* وسام الفارس الكبير برتبة «تون»، الذي منحه له جلالة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك ماليزيا في 17 يونيو 2011 والذي يعد أرفع وسام في ماليزيا، تقديراً لجهود سموه الكبيرة في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

* وسام «غوا نغهوا» الذي يقدم إلى أولياء العهود ورؤساء الحكومات، منحه له الرئيس الكوري لي ميونج باك في 21 نوفمبر 2012.

* وسام الاستحقاق الوطني الذي منحه له الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في 15 يناير 2013، وذلك تجسيداً وتقديراً لمتانة علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وفرنسا.

* وسام النجمة الكبرى ومنحه له فخامة الرئيس فيليب فويانوفتش رئيس جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود» في 12 ديسمبر 2013 تقديراً لإسهامات سموه في تنمية العلاقات بين الجبل الأسود ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُمنح وسام النجمة الكبرى للشخصيات التي أسهمت في تنمية وتعزيز التعاون وعلاقات الصداقة بين مونتينيغرو والدول أو المنظمات الأخرى.

* وسام الاستقلال وسلمته له فخامة عاطفة يحي آغا رئيسة جمهورية كوسوفو في 21 أبريل 2014، وهو أرفع وسام في كوسوفو يمنح لكبار الشخصيات العالمية وذلك تقديراً لإسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة في حفظ السلام في كوسوفو وعرفانا بالمساعدات الاجتماعية والاقتصادية التي قدمتها الدولة إلى كوسوفو والاعتراف باستقلالها وتثميناً لجهود سموه في دعم ومتابعة عملية حفظ السلام في بلادها.

الوسام المحمدي من الدرجة الأولى الذي منحه له صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 مارس 2015، وذلك تقديراً لجهود سموه وإسهاماته في تدعيم العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وحرصه على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.