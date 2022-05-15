الصحافة الدولية: خليفة بن زايد.. قائد ملهم

تصدّر نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، أخبار الصحافة الدولية، التي سلّطت الضوء على سيرته العطرة، مشيدةً بمآثره ومناقبه العديدة ومستعرضةً أبرز المراحل والمحطات التي ميزت فترة حكمه كحاكم لإمارة أبوظبي ورئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فاينانشيال تايمز

أشارت صحيفة «فاينانشيل تايمز» البريطانية إلى أنه خلال الأيام الأولى بعد قيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 1971، تقلد الشيخ خليفة مسؤولية تطوير أبوظبي حيث تولت اللجنة التي حملت اسمه منح قروض للمواطنين الذين يرغبون في بناء أبراج من أجل العدد المتزايد من الشركات والأجانب الساعين إلى البناء على الطفرة النفطية، مضيفة أن «تركة هذه الفترة يمكن رؤيتها في وسط مدينة أبوظبي، التي طُورت على شكل شبكة من الشوارع العمودية والأفقية المتقاطعة التي تصطف على جانبيها ناطحات السحاب على غرار طرق مانهاتن».

وعن خصال فقيد الإمارات، أشارت الصحيفة إلى أن نجل الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد «كان معروفاً بأسلوبه المتواضع وطبيعته الكريمة والسمحة».

وول ستريت جورنال

وفي هذا الإطار أيضا كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية التي سلّطت الضوء على تركة الشيخ خليفة، إذ قالت إن

«أبوظبي أنشأت بنيتها التحتية ونفّذت مشاريع بناء كبيرة وجديدة خلال الثمانية عشر عاماً التي تولى خلالها الشيخ خليفة الحكم. وشملت المشاريع جزرا جديدة بأبراج سكنية وأخرى مخصصة للمكاتب ومنطقة ثقافية تشمل متحف اللوفر الذي افتتح في 2017».

وخلال فترة حكمه، تضيف الصحيفة، «أشرف الشيخ خليفة أيضاً على استراتيجية أبوظبي الاقتصادية وثروتها الطاقية الضخمة».

وعلى غرار العديد من نظيراتها في الخليج العربي، تتابع الصحيفة، «تحاول أبوظبي تنويع نشاطها الاقتصادي حتى لا يظل معتمدا على الطاقة الأحفورية، وأقامت مشاريع صناعية جديدة وأنشأت صناديق لرواد الأعمال المحليين للمساعدة على تحقيق ذلك.

وعقب توليه الحكم عقب وفاة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، في 2004، تسارعت وتيرة نمو البنية التحتية لأبوظبي، وتضاعفت استثمارات جديدة ضخمة في الطاقة المتجددة والقطاعات غير النفطية. كما خطت الإمارات العربية المتحدة خطوات نحو الديمقراطية عبر إجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، الذي يُعد الهيئة التشريعية الاستشارية للبلاد، في 2006.

لوفيغارو

ومن جانبها، كتبت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية تقول: «إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفي الجمعة 13 مايو عن سن الثالثة والسبعين، بعد أن واكب خلال هذين العقدين الأخيرين الصعود المذهل لبلده على الساحة الدولية»، مضيفة أن «باريس أثنت على قائد يحظى بتقدير واحترام الجميع».

ونقلت الصحيفة عن بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية بهذه المناسبة الأليمة: «إننا نحيي تعلّقه القوي بالاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم»، مضيفة أن «جهوده من أجل إيجاد حلول مستدامة للرهانات العالمية كانت دائمة» ومشيدة بدوره في «الشراكة الاستراتيجية الفرنسية- الإماراتية».

بلومبيرغ

وكتبت خدمة «بلومبيرغ» الإخبارية الأميركية أن الشيخ خليفة بن زايد قاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية وأشرف على تحولها الاقتصادي السريع، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي بايدن قدّم تعازيه في وفاة قائد وصفه بأنه «شريك وصديق حقيقي للولايات المتحدة»، متعهداً بتعزيز علاقات يعود تاريخها إلى عقود.

«تايمز ناو»

ومن جهته، أشار موقع «تايمز ناو» الإخباري الهندي إلى أن القادة السياسيين والتجاريين الهنود عبّروا عن حزنهم على رحيل الشيخ خليفة بن زايد، الذي عرفت العلاقات الثنائية في عهده ازدهاراً كبيراً، مضيفاً أنه تقديراً للروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي عززها خليفة بن زايد، أعلنت الهند يوم حداد رسميا في الرابع عشر من مايو.

الموقع الإخباري اعتبر أن شخصية خليفة بن زايد يعود إليها الفضل في التحول العام الذي عرفته دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كتب تغريدة على تويتر بهذه المناسبة جاء فيها: «لقد حزنت جداً على خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد. لقد كان رجل دولة عظيما وقائدا يتميز ببعد نظر وتحت قيادته ازدهرت العلاقات الهندية – الإماراتية».