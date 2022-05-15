تمكين المرأة.. «أولوية» في فكر خليفة

هناء الحمادي (أبوظبي)

حصلت المرأة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» على العديد من الفرص لتولي مناصب مهمة وأعتلت أعلى الوظائف المرتبطة باتخاذ القرار، وأصبحت جنباً إلى جنب مع الرجل في المساهمة في بناء الوطن وإسراع عجلة التنمية في جميع المجالات، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. فمن أقوال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في دعم المرأة الإماراتية «لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها من دون تمييز.. وإن الأبواب جميعاً مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور».

مقاعد برلمانية

وقالت الدكتورة عائشة البوسميط كاتبة وإعلامية والسفير البحري للنوايا الحسنة لدولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية: «المرأة في دولة الإمارات احتلت مكانة مميزة من قبل قيادتها التي آمنت بها وقدمت لها كل الدعم لتصل لأعلى المناصب والمكانة الاجتماعية محلياً وعالمياً ووثقت بها من دون حدود، فهذا ما غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وعندما تولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم، استمر هذا الدعم للمرأة فحصلت المرأة على الحقائب الوزارية والمقاعد البرلمانية والمناصب العليا، لذلك نحن محظوظات بقيادتنا الرشيدة التي منحتنا الدعم وما زالت وفي عهده وصلت المرأة لأعلى المناصب في كافة القطاعات المهمة.. فهو القائل: «المعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز» لأنه آمن بقدرات المرأة وإمكانياتها لما تملكه من قدرات أكدت من خلالها استحقاقها لهذا الثقة الغالية.

مكانة المرأة

وقالت الدكتورة خوله عبدالرحمن الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة في الشارقة: لقد حرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» على مواصلة مسيرة الرخاء والتقدم لدولة الإمارات، وهو الذي تعلم في مدرسة زايد على العطاء والعمل الدؤوب من أجل الوطن ولعل ما يميز عهده طيب الله ثراه هو مسار التمكين، فكانت المرأة حاضرة في كل الخطط والبرامج التي حرص بتوجيهاته وقراراته وسن القوانين الداعمة أن تكون المرأة ممثلة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ولعل من أبرز نواحي التمكين التوجيهات بأن يكون تمثيل المرأة في «المجلس الوطني» لا يقل عن ‫نصف مقاعد المجلس الوطني، كما أن تكليف عدد من الوزيرات والقيادات في مختلف ميادين العمل دليل على حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفكره المستقبلي أن لا تطور من دون مشاركة المرأة، حتى أصبحت في عهده رائدة فضاء.. هذا الفكر القيادي وهذه الرؤى هي التي قامت عليها نهضة تنموية شاملة للمرأة رافقتها قرارات سامية في سن القوانين الداعمة للتمكين وأيضا من جهة أخرى مراعاة خصوصية الأم والمرأة العاملة الأمر الذي جعل دولة الإمارات أنموذجا في تحسين مكانة المرأة على مستوى العالم.

وأضافت: لعل الهدف الذي وضعه بأن تسخر جميع إمكانات وثروات الدولة من أجل المواطن أولا هو الذي جعل المرأة تعيش أزهى الفترات فالإرث الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، منهج تربوي وتعليمي في المساواة بين المرأة والرجل وأن تقدم لها جميع حقوقها من دون أن تطلبها.

تمكين

وأضافت شيخة العري أستاذ مساعد كليات التقنية العليا: تجلت رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى المرأة كمكون أساسي في بناء وترجمة استراتيجية الدولة وشهدت المرأة تكاملًا مع الرجل في بناء المجتمع، وقد لمسنا ذلك حين أسست «جامعة الإمارات» في بداية التأسيس لم تقتصر على الشباب، بل كنا ندرس جنباً إلى جنب وبنفس التخصصات، وأصبحت المرأة الإماراتية في المراكز القيادية من المقاعد في المجلس الوطني وبنسبة 50%، وحملت الحقائب الدبلوماسية والوزارية، وقادت الطائرات العسكرية وعملت في المحاكم القضائية وجاءت التشريعات التي تؤكد حقها في كل مناحي الحياة تحت ظل القيم والشريعة.

القطاع البحري

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «تحظى المرأة في دولة الإمارات بمكانة متميزة على مستوى العالم، وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما في القطاع البحري، فقد بدأت مسيرة التمكين من تأسيس الدولة عام 1971 على أيدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستمرت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي كان لديه رؤية ثاقبة لمستقبل المرأة ودورها في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضحت: «شهدت مسيرة المرأة الإماراتية في عهده تحولات كبرى ارتكزت على تمكينها لتشارك في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، حيث شمل تمكين المرأة جميع قطاعات الدولة من دون استثناء بما في ذلك قطاعات كان يسيطر عليها الرجال مثل القطاع البحري الذي لا تتعدى نسبة النساء العاملات فيه عالمياً أكثر من 2%، أما في دولة الإمارات، فتحظى المرأة بأعلى درجات التمكين وتشغل العديد من المناصب القيادية العليا في القطاع البحري، وهناك عدد كبير من الشركات البحرية في الدولة مملوكة بالكامل لسيدات».

وأضافت المهندسة حصة آل مالك: «دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين، وأسهمت في إعداد مجموعة من قرارات المنظمة البحرية الدولية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري، انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سميا الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

إضافة إلى ذلك، تتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري».

مناصب قيادية

وأضافت نوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي: «المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، حرص على تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات وكان على ثقة بقدرتهن على تولي المناصب القيادية لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وتطور المجتمع وذلك ضمن إطار لاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، استكمالاً لمسيرة طويلة رسم خطوطها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكدت الهنائي: «من ثمار هذه الثقة والتمكين إتاحة الفرص للمرأة الإماراتية والتي قام بتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع والمنافسة للمشاركة في جميع الميادين، وقد أثبتت المرأة الإماراتية ريادتها من خلال إنجازاتها في المحافل المحلية والعالمية وفي كل المواقع والمجالات والمناصب التي شغلتها، وتركت بصمة واضحة محققة مزيدا من المكاسب المحلية والإقليمية والعالمية، التي أعطت لمشاركتها في الحياة العامة مضمونا حقيقياً.

إنجازات

وذكرت خديجة الطنيجي مدربة وحكم دولي: «حظيت المرأة الإماراتية بالدعم منذ زمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأكمل هذه المسيرة الشيخ خليفة بن زايد الذي أولى اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأ لها جميع مقومات النجاح لإيمانه بأن المرأة الإماراتية قادرة على حمل المسؤولية المجتمعية في كافة ميادين العمل.

وقالت: «بالتمكين ودعم القيادة في عهد الشيخ خليفة بن زايد أصبحت المرأة الإماراتية اليوم مثالاً يحتذى به عربياً وعالمياً من حيث الأعمال التي تقوم بها في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما شهدنا الدور السياسي والبرلماني الذي مثلته المرأة الإماراتية وأسهم بحدوث نقلة نوعية كبيرة في تعزيز مكانتها القيادية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.