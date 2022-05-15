مواطنون: خليفة والد الجميع

محمد البلوشي (العين)

نعى مواطنو مدينة العين، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس الأول، معبرين عن حزنهم وألمهم لفراق من وصفوه بأنه كان أباً لهم.

مفلح عايض الأحبابي

وعبر مفلح عايض الأحبابي عن صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الكرام وكافة أسرة آل نهيان وإلى شعب دولة الإمارات بفقيد الوطن والأمة العربية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته والذي قاد الدولة بحكمة واقتدار، وشهدت الدولة خلال عهده تطوراً كبيراً في جميع المجالات، رحم الله الشيخ خليفة وأسكنه فسيح جناته وألهم الإمارات حكومة وشعباً الصبر والسلوان.

سالم بن لوتيه العامري

كما عبر سالم بن لوتيه العامري عن صادق عزائه ومواساته إلى حكام وشعب دولة الإمارات بفقيد الوطن والأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته والذي قاد الدولة، وأكمل ما بناه الوالد والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف العامري أنه خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، شهدت الإمارات نهضة كبيرة ووصلت إلى مصاف الدول المتقدمة، رحم الله والدنا خليفة وأسكنه فسيح جناته وألهم الإمارات حكومة وشعباً الصبر والسلوان.

ظافر مسعود هادي

وعبر المواطن ظافر مسعود هادي عن خالص عزائه ومواساته لحكام وشعب الإمارات في وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً بعد مسيرة حافلة بالكفاح والعطاء ومواصلة بناء دولة الإمارات الحبيبة ورفع رايتها عالياً. ورفع ظافر تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى الحكام وشعب الإمارات.

وقال المواطن مبارك محسن أحمد البريكي: رحل قائدنا وأحد مؤسسي الاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ولا ننسى ما قدمه إلينا من جميع ما يلزم للوطن والمواطن، حيث كان همه راحة المواطن دائماً، ويدعو الله لنا بالتوفيق والنجاح في خطاباته.

وأضاف البريكي: إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان رمزاً للعطاء، رحيماً بكل شعوب العالم، رحم الله والدنا خليفة وأسكنه فسيح جناته.

أحمد العامري

وقال الدكتور أحمد محمد بالحطم العامري: نعزي حكومة وشعب الإمارات في هذا المصاب الجلل، مؤكداً الدور الكبير لفقيد الوطن الراحل، وحرصه على استكمال مسيرة القادة الأولين، ومساهماته لدعم مسيرة التنمية والعطاء في الدولة، ونصرته لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

واختتم الدكتور أحمد: «نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء... إنا لله وإنا إليه راجعون».

محمد فاضل الشامسي

وعبر محمد فاضل محمد الشامسي عن تعازيه في فقيد الوطن والأمة العربية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته.

وأضاف الشامسي: إن الفقيد سار على خطى والده مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وبناء البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارات، مما يخدم الوطن والمواطن ويجذب الاستثمار ويشجع على الاقتصاد ويحقق الرخاء للدولة، وكذالك بصماته الواضحة في نجاح السياسة الخارجية، وأدت جموع المصلين في مدينة العين، مساء أمس الأول، صلاة الغائب بعد صلاة المغرب على فقيد الوطن، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.