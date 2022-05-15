مساجد البحرين تؤدي صلاة الغائب على خليفة

المنامة (الاتحاد)

أقامت جوامع ومساجد مملكة البحرين صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بعد صلاة ظهر أمس السبت.

وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر توجيهاته أمس الأول، بإقامة صلاة الغائب على فقيد الأمتين العربية والإسلامية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأمس الأول، أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة العشاء، صلاة الغائب على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه العربية والإسلامية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وجه بإقامة صلاة الغائب على فقيد الوطن بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. كما أقامت مساجد دولة الكويت صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بعد صلاة العشاء أمس الأول.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية وجهت في وقت سابق، جميع أئمة المساجد إلى أداء صلاة الغائب على الفقيد بعد صلاة العشاء في جميع مساجد البلاد سائلة المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.