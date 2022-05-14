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شيخ الأزهر يبارك لـ محمد بن زايد انتخابه رئيساً للإمارات
شيخ الأزهر يبارك لـ «محمد بن زايد» انتخابه رئيساً للإمارات
14 مايو 2022 22:17

بارك فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثقة شعب الإمارات بانتخابه رئيساً للدولة داعياً المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتواصل دولة الإمارات نهضتها.
 وقال فضيلة الإمام الأكبر في تدوينه له على صفحتيه الرسميتين على فيسبوك وتويتر: «في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإنني أشُدُّ على يديه وأدعو الله أن يقوي ظهره، ويشدَّ أزره، ويوفقه رئيساً وقائداً لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة الراحل الحكيم في خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير في كل مكان».

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
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