البرلمانات العربية والدولية تشيد بمناقب فقيد الوطن الشيخ خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقيات تعزيه من عددٍ من رؤساء البرلمانات العربية والدولية ومجالس النواب والشورى أعربوا خلالها عن أحر التعازي وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس الأول، بعد حياة حافلة بالعطاء والخير.

وجاء في برقية معالي فوزية زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، أعربت خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة وحياة زاخرة بالإنجازات والأعمال الإنسانية لوطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

واستذكرت معالي فوزية زينل مناقب الفقيد الراحل ودوره الفاعل والمحوري في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والبحريني، وتعزيز العمل السياسي والتنموي والإنساني في المنطقة.

وتقدمت معاليها إلى الشعب الإماراتي بأصدق التعازي، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

فيما أعرب علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، عن أحر التعازي وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن «الفقيد قضى حياته مليئة بالإنجازات والعطاءات في خدمة بلده والأمتين العربية والإسلامية، فقد خسرت دولة الإمارات والوطن العربي بوفاته قائداً حكيماً ومخلصاً، سخر حياته من أجل نهضة وتطور دولة الإمارات، وسعى بكل تفانٍ لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، والقضايا الإنسانية والعادلة، وأصبحت بصماته وإنجازاته مشهودة في دروب الخير والنماء، وعطاؤه ممتدٌ على المستويات العربية والإقليمية والدولية»، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن العربي والأمة الإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات الشقيق، الصبر والسلوان وحسن العزاء.

كما أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن خالص العزاء وصادق المواساة ﺑﻮﻓﺎﺓ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، سائلاً المولى عزو جل ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪه ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ، ﻭﺃﻥ يلهم ذويه والشعب الإماراتي ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ والسلوان.

واستذكر الغانم في برقيته مسيرة الراحل الذي كرس حياته وجهده لخدمة وطنه والارتقاء به، مشيراً إلى بصمات الفقيد البارزة في نهضة الإمارات ودوره في دعم وتوطيد أركان العمل الخليجي المشترك.

فيما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، باسمه وباسم أعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الإماراتي وقيادته، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.

وأكد الدكتور حنفي جبالي أن المغفور له، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتّسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحّد.

ونكّس مجلس النواب المصري، الأعلام من أعلى مقر المجلس، أمس الأول، حداداً على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عملاً بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

فيما أعرب معالي نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن خالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، وتقدم باسمه واسم المجلس النيابي اللبناني إلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإلى الشعب الإماراتي بأحر التعازي، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويمن على الإمارات وشعبها الأمن والاستقرار والرفعة والتقدم.

فيما قال معالي المحامي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني: «فقدنا قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية جمعاء تاركاً بصمات جليلة ومواقف عظيمة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية».

وأعرب معاليه عن «أصدق مشاعر العزاء والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة والحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي ولكافة الزملاء في المجلس الوطني الاتحادي، داعياً المولى أن يتغمد فقيد الأمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه وأسرته والشعب الإماراتي الصبر والسلوان».

فيما أعرب الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، أنه «برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، تخسر الأمة العربية والإسلامية قائداً فذاً وحكيماً أعطى لشعبه وأمته جل شبابه وحياته، وكان يحمل هم أمته الكبير وقضاياها المصيرية»، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحل بعد مسيرة من البناء والتنمية والازدهار بدأها والده، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وستظل مسيرة البناء متواصلة.

فيما أعرب معالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، في برقية عزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ‏وأمام هذا المصاب الأليم، فإني أتقدم إليكم وإلى أسرته ومحبيه وكل أبناء الشعب الإماراتي الشقيق باسمي ونيابة عن هيئة رئاسة مجلس الشورى وكافة أعضائه بخالص التعزية وعظيم المواساة».

وأضاف: «لقد كان، رحمه الله، رمزاً من رموز الأمة العربية والإسلامية، وعنواناً للنهوض بالإمارات العربية المتحدة التي يعود الفضل الأول لمؤسسها شيخ الإمارات والعرب الشيخ زايد، رحمه الله، جميعاً التحليق بها في رحاب التقدم الحضاري، والحداثة بمعناها التنموي والاقتصادي والاجتماعي، حتى غدت الإمارات مثالاً عربياً وعالمياً يحتذى به».

فيما قال معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي: «أتقدم بأسمى آيات المواساة ومشاعر الحزن والعزاء، نشارك دولة الإمارات الشقيقة، حكومة وشعباً، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، نسأله جلّ وتعالى، أن يلهم شعبه ومحبّيه الصبر والسلوان».

كما قال منظور نادر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية: «أمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، وإلى أسرة الفقيد بخالص التعزية والمواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعاً جميل الصبر والسلوان».

فيما أعرب فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي عن أحر التعازي والمواساة لشعب دولة الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، داعياً الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ورضوانه.

وقال: «إنني إذ استذكر مناقب الفقيد الكبير الذي كان مسانداً لقضايا الأمة وداعماً لها ومساهمته في رفعة وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة».