قادة العالم يواصلون نعي خليفة بن زايد

عواصم (الاتحاد، وكالات)

واصل قادة العالم نعي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية أمس الأول.

ونعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال جونسون في نعيه: «أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، مؤكداً أن العالم سيتذكر مساهماته في المحافظة على استقرار المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.

وأمس الأول، نعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت الملكة إليزابيث: «الشيخ خليفة كرس حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها بحلفائها وأصدقائها».

وأعربت ملكة بريطانيا، عن حزنها لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وقالت: «إنه سيبقى في الأذهان طويلاً من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان».

وتقدمت الملكة إليزابيث الثانية بأصدق التعازي إلى شعب الإمارات.

ونعت وزارة الخارجية الفرنسية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «علمت فرنسا ببالغ الحزن بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتقدم بأحر التعازي للإمارات قيادة وشعباً». وأضافت: «بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يفقد شعب الإمارات زعيماً يحترمه الجميع، ونحيي التزامه العميق بالاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».

وتقدمت وزارة الخارجية اليونانية بالعزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد».

وأضافت: «خلال فترة ولاية الشيخ خليفة بن زايد توسعت العلاقات بين اليونان والإمارات بشكل كبير مقدمة أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد

وشعب وحكومة الإمارات».

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية البلجيكية: «ببالغ الحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خالص التعازي لأسرته ولشعب الإمارات».

كما أعرب معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان عن حزنه وتعازيه لدولة الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد معاليه بمناقب الفقيد الكبير التي ساهمت في تقدم الدولة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، وبمساعيه لأجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وبالاحترام الكبير الذي يحظى به في المجتمع الدولي، مؤكداً تعاطف بلاده مع الإمارات قيادة وشعباً لتجاوز مصابهم الأليم.

وقال رئيس وزراء اليابان في بيان: «لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص العزاء حدادا على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وباسم حكومة اليابان وشعبها، أود أن أعرب عن أسمى آيات المواساة والتعازي لحكومة دولة الإمارات وشعبها».

وأضاف: «منذ توليه منصبه في عام 2004، لعب الشيخ خليفة دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات ولأجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن الفقيد «زار اليابان بصفته ولي عهد أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا ام 1970، وأعطى اهتماماً خاصاً لتعزيز علاقات بلاده مع اليابان، وخاصة في مجال الطاقة».

وأكد معاليه أن وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حظي باحترام كبير في المجتمع الدولي، هي خسارة كبيرة ليس فقط لشعب الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا للمجتمع الدولي.

وقال: «اليابان تتعاطف وتقف دائما مع شعب الإمارات للتغلب على الحزن العميق بهذا المصاب الكبير».

وألغت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو زيارة إلى الشرق الأوسط كان من المقرر أن تبدأ أمس، وذلك إثر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وأصدرت كويكي التي تولت منصب رئيسة رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية في اليابان وهي متحدثة باللغة العربية، بيانا باسم سكان طوكيو أعربت فيه عن حزنها على هذه الخسارة الأليمة وتعاطفها مع شعب الإمارات، وقالت: «سنتذكر دائما الإنجازات المتميزة للفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات». وأكدت أن «المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرس جهوده منذ فترة طويلة من أجل التنمية الراسخة لدولة الإمارات، ومن أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبفضل قيادته القوية، نحتفل أيضا بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان هذا العام».

واختتمت حاكمة طوكيو بيانها بالقول: «سنتذكر دائمًا إنجازاته المتميزة في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات»، مؤكدة الالتزام المستمر لحكومة مدينة طوكيو بتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي السياق، نعت وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت الوزارة في بيان: «يتضامن البرازيليون حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات في مصابهم بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

وأضاف البيان أن «الشيخ خليفة بن زايد كان رجل دولة معروفا بين نظرائه وله دور فعال في التقدم الاجتماعي والاقتصادي المذهل لبلاده في العقود الأخيرة وتحت قيادته، تم تطوير علاقات البرازيل مع الإمارات التي تتمتع اليوم بشراكة استراتيجية». وقالت: «سوف تستمر إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورؤيته في خدمة ازدهار شعبه وتطور الصداقة مع البرازيل».

بدورها، أعلنت جمهورية باكستان الإسلامية الحداد الوطني، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حدادا على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت حكومة باكستان في بيان: «تقرر إعلان الحداد الوطني في جميع أنحاء البلاد، وتنكيس الأعلام ، لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وذلك من 13 إلى 15 مايو الجاري».