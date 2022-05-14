صقر غباش يتلقى برقيات تعزية من رؤساء البرلمانات العربية والدولية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقيات تعزية من عددٍ من رؤساء البرلمانات العربية والدولية ومجالس النواب والشورى، أعربوا خلالها عن أحر التعازي وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة، بعد حياة حافلة بالعطاء والخير.

فمن جانبها، أعربت معالي فوزية زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين في برقيتها عن أحر التعازي وصادق المواساة، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بعد مسيرة حافلة وحياة زاخرة بالإنجازات والأعمال الإنسانية لوطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

واستذكرت معاليها مناقب الفقيد الراحل، ودوره الفاعل والمحوري في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والبحريني، وتعزيز العمل السياسي والتنموي والإنساني في المنطقة، مقدمة أصدق التعازي لدولة الإمارات، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب الإماراتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

فيما أعرب معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، عن أحر التعازي وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الفقيد قضى حياته مليئة بالإنجازات والعطاءات في خدمة بلده والأمتين العربية والإسلامية.

وقال «لقد خسرت دولة الإمارات والوطن العربي بوفاته، رحمه الله، قائداً حكيماً ومخلصاً، سخر حياته من أجل نهضة وتطور دولة الإمارات، وسعى بكل تفانٍ لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، والقضايا الإنسانية والعادلة، وأصبحت بصماته وإنجازاته مشهودة في دروب الخير والنماء، وعطاؤه ممتدٌ على المستويات العربية والإقليمية والدولية»، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن العربي والأمة الإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات، الصبر والسلوان وحسن العزاء.

من جهته، أعرب معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه والشعب الإماراتي جميل الصبر والسلوان.

واستذكر معالي الغانم في برقيته مسيرة الراحل الذي كرس حياته وجهده لخدمة وطنه والارتقاء به، مشيراً إلى بصمات الفقيد البارزة في نهضة الإمارات ودوره في دعم وتوطيد أركان العمل الخليجي المشترك.

بدوره، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، باسمه وباسم أعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الإماراتي وقيادته، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكداً أنه، رحمه الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي اتّسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحّد.

وكان مجلس النواب المصري قد نكس الأعلام من أعلى مقر المجلس، الجمعة، حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عملاً بقرار فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

من ناحيته، أعرب معالي نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. وقال في برقيته «أتقدم باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني إلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإلى الشعب الإماراتي بأحر التعازي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويمن على الإمارات وشعبها الأمن والاستقرار والرفعة والتقدم».

فيما قال معالي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني في برقيته «فقدنا قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية جمعاء تاركاً بصمات جليلة ومواقف عظيمة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية».

وأعرب معاليه عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة والحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي ولكافة الزملاء في المجلس الوطني الاتحادي، داعياً المولى أن يتغمد فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه وأسرته والشعب الإماراتي الصبر والسلوان.

بدوره، قال معالي سلطان البركاني رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية «برحيل الشيخ خليفة بن زايد تخسر الأمة العربية والإسلامية قائداً فذاً وحكيماً أعطى لشعبه وأمته جل شبابه وحياته وكان يحمل هم أمته الكبير وقضاياها المصيرية، مشيراً إلى أنه "رحمه الله" رحل بعد مسيرة من البناء والتنمية والازدهار بدأها والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وستظل مسيرة البناء متواصلة».

فيما أعرب معالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، في برقيته «تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ‏وأمام هذا المصاب الأليم، فإني أتقدم إليكم وإلى أسرته ومحبيه وكل أبناء الشعب الإماراتي باسمي ونيابة عن هيئة رئاسة مجلس الشورى وكافة أعضائه بخالص التعزية وعظيم المواساة». وقال الدكتور بن دغر «لقد كان -رحمه الله- رمزاً من رموز الأمة العربية والإسلامية، وعنواناً للنهوض بالإمارات التي يعود الفضل الأول لمؤسسها المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، حتى غدت الدولة مثالاً عربياً وعالمياً يحتذى به».

من جهته، قال معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي «أتقدم بأسمى آيات المواساة ومشاعر الحزن والعزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ونسأله جلّ وتعالى، أن يلهم شعبه ومحبّيه الصبر والسلوان».

فيما قال معالي منظور نادر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية «أمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وإلى الشعب الإماراتي، وإلى أسرة الفقيد بخالص التعزية والمواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان».

وأعرب فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي عن أحر التعازي والمواساة لشعب دولة الإمارات، داعياً الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ورضوانه، مستذكراً مناقب الفقيد الكبير الذي كان مسانداً لقضايا الأمة وداعماً لها ومساهمته في رفعة وازدهار دولة الإمارات.