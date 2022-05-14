تفاعل منقطع النظير مع انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات
تفاعل منقطع النظير مع انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات
14 مايو 2022 22:07
شهد موقع «تويتر» تفاعلاً منقطع النظير مع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحل وسوم «#رئيس_الدولة و#محمد_بن_زايد و#خير_خلف_لخير_سلف»، على رأس قائمة ترند الإمارات.
وشهدت هذه الوسوم آلاف التغريدات التي تبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، على السمع والطاعة، فيما عبّر مغردون عن مباركتهم بتولي سموه رئاسة الدولة، داعين له بمزيد من التوفيق والسداد واستمرار مسيرة الخير والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المغردون: أن الإمارات دخلت مرحلة تاريخية جديدة بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة وهو الرجل الذي عرفه العالم قائداً مثالياً متفانياً في خدمة الوطن والأمة والإنسانية.
وأضاف المغردون: أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حامي حمى الوطن وهو الامتداد الوطني والتاريخي لمدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وشهدت تلك الوسوم آلاف التغريدات وإعادة التغريدات التي عبرت عن مشاعر الحب والولاء التي يكنها كافة أبناء الوطن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، متمنين له طول العمر والصحة والعافية وأن يبقى ذخراً للوطن، وعبروا عن ذلك في تغريدات جسّدت مشاعر عفوية صادقة تعكس التلاحم الحميم، بين القائد والشعب.
حامي حمى اتحادنا
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»:«انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.. محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله».
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: «كنا وسنبقى على العهد ماضين، سِر بنا فأنت ربان سفينتنا.. وقائد مسيرتنا.. وقدوتنا. في ظل قيادتك سيدي، يواصل الوطن والشعب ما عهدناه من مسيرة الخير والعطاء».
وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين:«صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. خير الخلف لخير السلف. نبارك لأنفسنا، ولاتحادنا ولشعب الإمارات الكريم. ونعاهد القائد على الولاء والبذل على درب العزة والرفعة للوطن».
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات، ونبايعه ونعاهده على الطاعة والولاء وعلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، فهو الأمين على هذه المسيرة. وفي ظلّ قيادته الحكيمة، سيمضي شعب الإمارات قدماً على طريق المجد والعزة والتقدم والازدهار».
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية:«سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. نبايعك يا رئيسنا على الولاء والإخلاص والوفاء.. فأنت حامي الوطن وقائد مسيرته.. وعنوان البذل والعطاء.. وفارس السلام المقدام.. ورجل التسامح والإنسانية… وصاحب الرؤى الاستثنائية لمستقبل الوطن وشعبه.. وفقكم الله سيدي وسدد خطاكم».
رمز القيادة والريادة
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: «أخي وعضيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نبايعك رئيساً لدولتنا، وقائداً لمسيرتنا وعماداً لنهضتنا.. كنت دائماً رمزاً للقيادة والريادة.. تنير أفكار سموكم السديدة وخططكم الحكيمة طريق إماراتنا الغالية نحو مستقبل مشرق.. آمن ومزدهر.. حفظكم الله.. وأدام على الإمارات نعم الأمن والأمان».
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي:«تبنى الأوطان وتزدهر بسواعد الرجال.. أخي وقائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. ولي أمري نبايعك ونعاهدك على السمع والطاعة الكاملة. بقيادتك، ننطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات والآمال».
وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان:«نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة ونعاهده على السمع والطاعة، ونبتهل إلى المولى، عز وجل، بأن يعينه على تلك المسؤولية، ويوفقه إلى استكمال مسيرة الخير والعطاء».
رجل السلام والإنسانية
ووصف المغردون سموه، بأنه رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية، معربين عن أمنياتهم لسموه بطول العمر والصحة والعافية والسعادة.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «كلنا ثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سموه قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً. وبقيادته، الإمارات ماضية نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعباً ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة».
وغرد معالي الدكتور علي النعيمي: «نبارك لأنفسنا ونبايع محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ونعاهده على السمع والطاعة وبذل الغالي والنفيس في خدمة القائد والوطن».
وكتب الدكتور سلطان النعيمي: «نبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد_بن_زايد آل نهيان ونعاهده وشيوخنا الكرام على البذل والعطاء في خدمة هذا الوطن المعطاء».