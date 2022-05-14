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عمر بن زايد: محمد بن زايد قائد مرحلة الترسيخ والازدهار
عمر بن زايد: محمد بن زايد قائد مرحلة الترسيخ والازدهار
14 مايو 2022 22:47

 أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة، يجسد امتداداً للمسيرة المباركة لدولة الإمارات التي تسير بخطى متسارعة نحو قمة المجد، حيث عاصر سموه مرحلة التأسيس، ثم شارك في مرحلة التمكين، ومعه سننطلق إلى مرحلة الترسيخ والازدهار، حيث المكانة التي نحلم بها ونستحقها وسنصل إليها، بإذن الله، ونحافظ عليها، لأن قائدنا لا يعرف المستحيل. 

وشدد سموه على أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيساً للدولة بالإجماع، مؤشر على أن الإمارات دولة مؤسسات تسير وفق نهج ثابت وأهداف واضحة محددة، وتسلم الراية من جيل إلى جيل ليكمل كل واحد ما بدأه وأنجزه سلفه.
 وتابع سموه: يقودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعد أن تشرب سمات القيادة وأركان الحكمة ومهارات الحكم ومنظومة القيم من الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعاصر وعاون وعضد أخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، فحق عليه أن يكون امتداداً طبيعياً لهما مترسماً الطريق الصاعد نحو المجد. وشدد سموه على أننا واثقون بأننا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سنتبوأ المقدمة ونتوجه بعون الله وتوفيقه من حلم إلى واقع، ومن رؤية إلى عمل، ومن فكر إلى إنجاز. وتابع سموه: في تلك اللحظة في تاريخ أمتنا ندرك عظم المهمة التي يضطلع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونعاهده على أن نسير خلفه صفاً واحداً نكمل مسيرتنا ونعزز قوتنا، نحول أحلامنا إلى رؤى، ورؤانا إلى خطط تتحول إلى إنجاز تلو إنجاز لندعم مكانتنا بين الأمم، ونثبت جميعاً أننا أبناء الإمارات وأولاد زايد. وختم سمو الشيخ عمر بن زايد تصريحه بالقول: معك قائدنا ومعلمنا نثق بأن تلك الأرض ستظل يانعة لنا، وذاك المستقبل سيغدو زاهراً من صنعنا، ندرك أن مجدنا عطاء وعمل، ولاء ووفاء، ونؤكد على أن محبة قيادتنا راسخة في دمائنا تجعلنا لا نخشى عقبة مهما كبرت.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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