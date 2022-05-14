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الإمارات
مسلم بن حم: الشيخ خليفة مدرسة في حب الخير
مسلم بن حم: الشيخ خليفة مدرسة في حب الخير
14 مايو 2022 20:23

العين (الاتحاد)

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي: «ننعى اليوم قائدنا وملهمنا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، الذي قاد مسيرة الوطن بإخلاص، وكرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية، وأكمل نهج والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ببناء دولة عصرية متطورة يشار إليها بالبنان في كل المحافل الدولية، كان المغفور له مدرسة في الأخلاق وحب الخير والبذل والعطاء».
وتابع: «رحمه الله هو الذي جعل من التسامح والسلام رسالة دولة الإمارات إلى العالم أجمع، وعلى رغم التغيرات التي يشهدها العالم، إلا أنه طيب الله ثراه حافظ على عبور الإمارات بخطى ثابتة نحو التقدم والتميز، متمسكين بهويتنا الوطنية. وقال: «تعازينا وخالص المواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وآل نهيان الكرام، ولشعبنا، وللأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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