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الإمارات
طارق لوتاه: الشيخ خليفة رمز العطاء والتسامح
طارق لوتاه: الشيخ خليفة رمز العطاء والتسامح
14 مايو 2022 20:23

أبوظبي (وام)

نعى طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، الذي انتقل إلى جوار ربه أول أمس، وأكد أن دولة الإمارات فقدت قائد الوطن وملهم مسيرة التمكين، فقد شهدت الدولة في عهده وفي كثير من المجالات النهضة والتطور والتقدم، لا سيما من خلال برنامج التمكين السياسي الذي حققت الإمارات بفضله قفزة نوعية ومكانة متميزة عربياً وعالمياً. 
وقال: إن الإمارات حزينة على فراق قائدها، الذي سعى دائماً لترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة، بجانب المبادئ والصفات الإنسانية النبيلة، فكان رمزاً للعطاء، وللتسامح والسلام. 
وأضاف: «ما يخالج صدورنا اليوم أكبر من أن نعبر عنه بالكلمات، إذ تملأ قلوبنا مشاعر الحزن والفقد ألماً لفراق من كان سنداً وعوناً لنا كشعب هذا الوطن ولكثير من الشعوب الأخرى في أنحاء العالم، وكان امتداداً لمسيرة العطاء وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

طارق لوتاه
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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