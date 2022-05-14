أحمد الظاهري: الشيخ خليفة ملهم مسيرة التمكين

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي: إن دولة الإمارات فقدت ملهم مسيرة التمكين والإنجازات، فقد شهدت الدولة في عهده وفي كثير من المجالات النهضة والتطور والتقدم، حيث كان امتداداً لمسيرة العطاء وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأكد الظاهري أن المعجزة الحقيقية تمثلت في بناء وتطوير قدرات الإنسان من خلال تسليحه بالعلم والفكر والثقافة وجميع صنوف المعرفة للمساهمة في دفع عجلة البناء والتنمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت بفضل القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد مكانة مرموقة على المستوى العالمي في مختلف المجالات، كما انتهج الفقيد سياسة حكيمة في إدارة الشؤون الخارجية لدولة الإمارات تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام المواثيق الدولية، ومد يد العون للأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم لرفع معاناتهم من منطلق إنساني.

وتقدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه وأنجال الفقيد الراحل وإلى عموم آل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».