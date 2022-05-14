علماء ومفكرون: خليفة قاد الإمارات نحو البناء والتنمية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعرب علماء ومفكرون ورجال دين، عن تعازيهم في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، معددين مناقبه ومآثره في قيادة دولة الإمارات نحو البناء والتنمية حتى أضحت نموذجاً يحتذى به في التقدم والرقي. واستذكروا ما قدمه الراحل الكبير من خدمات جليلة لنشر سماحة ووسطية الإسلام، وتبنيه منهج الحوار والتواصل من أجل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش بين جميع شعوب العالم. وعددوا مساهماته الكبيرة في تقديم العون ونصرة المحتاجين والضعفاء، من خلال عطائه الإنساني الذي عمّ مختلف أرجاء المعمورة.

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد رحلة زاخرة بالإنجازات، حيث كان، رحمه الله، رمزاً في العمل والإخلاص من أجل خدمة الإنسانية جميعاً.

وقال فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياش، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن الفقيد - رحمه الله - كان له دور مهم في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى جهوده المخلصة في خدمة بلده والتي جعلت منها دولة متقدمة في جميع المجالات، كما أنه أسهم بدور مهم في خدمة القضايا الدينية.

كما تقدم الأمين العام بالتعزية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، والشعوب العربية والإسلامية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة دينه وأمته العربية والإسلامية في ميزان حسناته.

وأعرب معالي أ. د محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، عن الحزن العميق لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أنه كان قائداً عظيماً مخلصاً لبلده داعماً لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

سائلاً الله عز وجل له واسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف أشقاءنا في دولة الإمارات فيه خيراً، وأن يزيدهم أمناً وأماناً ورقيّاً وتقدماً واستقراراً، ولهم جميعاً منا خالص العزاء، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية سابقاً، فقيد الأمة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال: «رحل اليوم رجل الخير والبر والتقوى والعدل والتسامح والمحبة والسلام.. وعد فأوفى وأعطى فأجزل».

وأضاف «رحل جسداً وبقي خالداً في قلوب الناس بأعماله الصالحة وأخلاقه الطيبة».

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

ونعى المفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، فقيد الأمة قائلاً: «تلقينا ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله وغفرانه ورحمته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. وباسم الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا، وباسم مسلمي روسيا، وباسمي شخصياً نتقدم بخالص العزاء الأخوي، وبصدق المواساة القلبية، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وعفوه وأن يسكنه فسيح جناته.

لقد استطاع الراحل الكبير، رحمه الله، خلال فترة توليه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مواصلة الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي بدأها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن يجسد سياسة بلاده العامرة التي وضعت في مقدمة أولوياتها البناء والنماء، لتحقيق التنمية الشاملة في كل مناحي الحياة، والرخاء والرفاه لشعبها المعطاء، فسهر، رحمه الله، على تحديث الدولة وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين جميع الشعوب والدول، مما بوأها هذه المكانة المرموقة، وأهلها للاضطلاع بدور فاعل على الصعيد العربي والإسلامي والإقليمي والدولي».

وأضاف سماحته: «لقد شهد رجال السياسة في العالم للفقيد، رحمه الله، بما كان يتمتع به من عقل راجح ونظرة ثاقبة، وسمو الأخلاق، وخبرة واسعة، وحنكة سياسية رفيعة المستوى وقدرة على معالجة القضايا السياسية والدولية في ظروف كانت بالغة الدقة والتعقيد، جعلته يحظى بتقدير واحترام إقليمي ودولي متميز، هذا بالإضافة إلى مزاياه، رحمه الله، كرجل مفعم بالإنسانية، ومولع بحب الأدب والثقافة والرياضة والتطور العلمي والتحديث، الأمر الذي نشاهده من خلال الإنجازات الرائدة والمبهرة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والعلمية».

وقدم د. عبدالله بن صالح العبيد، رئيس رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالمملكة العربية السعودية، أصدق التعازي للإمارات، حكومة وشعباً، ولآل نهيان، أسرة وأفراداً أصدق العزاء.

ونعى كريم عسكري، رئيس وقف آيسلندا الإسلامي، مسجد آيسلندا الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، راجياً من الله تعالى أن يتغمد الله فقيد العالم والأمة الغالي بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه من خير في سبيل رقي أمته العربية والإسلامية ووحدة الصف وعنايته بالمجتمعات المسلمة في الدول على مستوى العالم في ميزان حسناته، ولقد فقدت الأمة ركناً ركيناً وداعماً للقضايا التي تهم الأمة. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

سائلين الله تعالى أن يحفظ الإمارات، وأن يديمها عزاً ومجداً وخيراً للإسلام والمسلمين والعالم أجمع.

وقال الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، نحن وما نمثله من مؤسسات دينية وتعليمية وتربوية في دار الفتوى، المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا، وبالنيابة عن الجاليات المسلمة في أستراليا، ننعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله تعالى.

ولقد كان للراحل مواقف جلية سطر من خلالها تاريخاً معاصراً لدولة تواكب ركب دول العالم المتقدم على كافة الأصعدة، فمن تطوير للمشاريع الإنمائية إلى التطور العمراني والصناعي، يرافقه التطور الثقافي والتعليمي حتى غدت دولة الإمارات العربية بفضل قيادته وتوجيهاته أحد أهم الوجهات التي يقصدها أصحاب الشأن.

كما هنا لا يخفى على كل منصف المبادرات الكثيرة التي طرحها على الصعيد الإقليمي والعالمي لتوطيد أواصر التعاون والتفاهم بين شعوب العالم، ولترسيخ مفاهيم الوحدة والسلم المجتمعي والتطلع إلى مستقبل يسمو بالعدل وإنصاف للحقوق ومراعاة للقانون الدولي.

ولا ننسى اعتناءه بالعلم والعلماء وتبني الدولة من خلال توجيهاته الحكيمة نهج الوسطية والاعتدال وتوجيه مقدرات الدولة لتسليط الضوء على التيارات المنحرفة وكشف ضلالاتهم والتحذير من ممارساتهم الشاذة والتي عانت منها دول المنطقة والعالم من خلال تشويههم لصورة الإسلام السمح والشرع الحنيف.

الكلمات لا تنصف الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نسأل الله العظيم أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية الأب القائد بواسع رحمته ويحسن مثواه.

نجدد التعزية الصادقة إلى أصحاب السمو وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وننعيه لشعوب العالم العربي والإسلامي وللعالم أجمع.

وأعرب مصطفى إبراهيم تيسيرتش، المفتي العام في البوسنة سابقاً، عضو مجلس الأمناء لمنتدى أبوظبي للسلام، عن حزنه الصادق لرحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأتقدم بصادق عزائي وعظيم مواساتي إلى أسرة آل نهيان الكرام جميعهم، وإلى أهل الإمارات بهذا المصاب الأليم.

وقال فقدنا اليوم قائداً ورائداً عظيماً كرّس حياته لرفعة الوطن الإماراتي العظيم والأمة الإسلامية المجيدة.. إنني أتقدم باسمي وباسم البوسنة بخالص العزاء إلى أسرة المغفور له، والقيادة الرشيدة الإماراتية وشعب الإمارات الحبيب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

وتقدم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الأزهري: إن الشيخ خليفة بن زايد كان له دور كبير في إحداث طفرة وتقدم كبيرة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهو من وضع خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين».

وأضاف الأزهري: «إننا لا ننسى دوره الكبير واستجاباته للعديد من حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية لتلبية نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين أينما كانوا، سواء في مشارق الأرض أو مغاربها، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

وأكدت الدكتورة سامية العبوري، أستاذة باحثة في اللغة العربية، من المملكة المغربية، أن التاريخ سجل رحيل رجل متفرد، وركن من أركان مدرسة زايد، ونجم من نجوم أسرة آل نهيان الكريمة.

تسلم المغفور له مشعل الدولة من والده، رحمهما الله، وأخذ زمام الأمر بعزيمة وقوة، وطوى زمن ملحمة النماء طياً، وحلق بجناحي البناء في السماء تحليقاً، ورفع راية السلام عالياً، راية الإمارات الخفاقة، الملهمة الناس روح التسامح، وثقافة السعادة.

نجح، رحمه الله، في تمكين الدولة والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً، إذ احتلت دولة الإمارات في عهده الرتب المتقدمة في معظم المؤشرات الدولية، حتى أصبح اسم دولة الإمارات مقترناً بالرتبة الأولى.

وقالت «كان للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، دور محوري ومؤثر في إدارة القضايا العربية والإسلامية، وفي تعزيز السلم الإقليمي والدولي.

وإذ نقف اليوم، والعيون تدمع والقلوب يعتصرها الحزن على فقدان رجل الأمة، ورمز السلام العالمي، لا بد أن ننظر باعتزاز وثقة وفخر إلى مستقبل دولة الإمارات في ظل القيم الراسخة لمدرسة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قيم الحكم الرشيد، وقيم دولة المستقبل، وقيم مجتمع الرحمة والسعادة».

وقال أحمد سلطان، باحث مصري، وحدهم القادة العظام يحملون هموم أمتهم وينشغلون بشؤونها، يجمعون ولا يفرقون، ويحرصون على مصالح الأمة وسيادتها وريادتها، ولم يكن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سوى واحد من أعظم هؤلاء القادة، فضرب بسيرته ومسيرته مثالاً يحتذى به في العمل من أجل الأمتين العربية والإسلامية، سائراً على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما.

وتبنى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نهجاً رشيداً في الحكم، فقاد مرحلة التمكين داخل الإمارات العربية المتحدة، واتبع سياسة خارجية نشطة، قامت على تعزيز وحدة الأمة العربية، والإسلامية، مؤكداً مكانة الإمارات العربية ودورها الريادي إقليمياً ودولياً.

وعلى الصعيد الإقليمي، دعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وأيد بقوة دورهما، كما ارتبط دائماً بقضايا الأمة، فوطد علاقته بالدول المسلمة في آسيا الوسطى، وأسهم في دعم أنشطة وجهود الدعوة الإسلامية الوسطية في آسيا وأوروبا، وسائر العالم، وتشهد له المدارس والمساجد والمراكز الإسلامية في دول عربية، وفي أوروبا وغيرها، على رعايته وتبرعاته لها، كما يشهد له المتضررون من تسونامي المحيط الهندي «2004»، وزلزال باكستان «2005»، واليمنيون منذ 2014، أن يديه كانت تفيض بالخير دائماً، ولا تزال «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» تمضي على درب الخير في أكثر من 70 دولة.

ولا ينسى له المصريون، قيادةً وشعباً، دوره ودعمه لمصر، في واحدة من أصعب فتراتها، وليس هذا إلا تجسيداً لدور الراحل خليفة بن زايد الذي عاش لوطنه وأمته، وما مات من عاش لأجل هذه الغاية، بل سيحيا، دائماً، في قلوب الملايين حول العالم.

وقالت د. سارة ضاهر، رئيسة مركز بالعربيّة بلبنان: «بلغنا ببالغ الأسى نباء وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو الفارس العربي الأصيل والبنَّاءْ الذي شيّدَ أبراجَ الإنسانيّة والتقدّم والازدهار لأكبر ظاهرة مدنيّة في تاريخ العالم الحديث… وهو الذي حقّق أحلام الصّحراء فألبَسَها اللون الأخضر وزيّنها بالحجر الجميل واستقطبَ شعوبَ العالَم ليشهدوا على حنكته وعطاءاته وإبداعه… لقد فقدَ العالمُ العربيّ والعالم أجمع رجلاً من رجالات الزمان عسى أن يتغمّده الباري عزّ وجلّ برحمته الواسعة وأن يوطّن في قلوب مشايخ الخير والعطاء من ذويه الصّبر والسلوان…. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وأكد أ. د. الشيخ محسن بن موسى الحسني، كبير مستشاري اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، رئيس رابطة علماء المسلمين بأميركا اللاتينية: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد سجل حافل بأكبر الإنجازات والمشاريع التي هدفت لتحقيق مزيد من الرخاء والرفاه والتقدم لشعبه ولأمتيه الإسلامية والعربية، بل إن أياديه الإحسانية والإغاثية وصلت إلى أبعد مدى في المعمورة».