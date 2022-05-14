عبدالله بن زايد: أخي وقائدي وسيدي نبايعك ونعاهدك على السمع والطاعة
عبدالله بن زايد
14 مايو 2022 19:31
أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم السبت، البيعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". وقال سموه على تويتر "تبنى الأوطان وتزدهر بسواعد الرجال.. أخي وقائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. ولي أمري نبايعك ونعاهدك على السمع والطاعة الكاملة". وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "بقيادتك، ننطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات والآمال".