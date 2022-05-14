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حاكم أم القيوين: محمد بن زايد ساهم في ترسيخ اتحاد الإمارات
حاكم أم القيوين
14 مايو 2022 19:03

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيساً للدولة يعد امتداداً للمسيرة المباركة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والآباء والقادة المؤسسون،  طيب الله ثراهم جميعاً، وإنجازاتها التنموية والحضارية على جميع الصعد والمجالات والتي سطرت بحروف مضيئة على جبين الإنسانية تحت القيادة الحكيمة للشيخ زايد والشيخ خليفة.
 وقال سموه «إننا نؤكد دعمنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً بمساهمات سموه في ترسيخ اتحاد الإمارات من منطلق إيمانه أن الاتحاد هو الدرع الواقي للاستقرار والازدهار».
 وأضاف سموه أن الإمارات ومن خلال متابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنجزت معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت الأمن والاستقرار والسعادة لمواطنيها. وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يولي اهتماماً لمسيرة العناية والازدهار بشؤون المواطنين والعمل المخلص الجاد لتوفير الاستقرار لهم ولأسرهم وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم.
 وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهوده الجبارة ودعمه اللامحدود ورؤيته الثاقبة في ما حققته دولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأن يوفقه في مسيرته لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

المصدر: وام
الشيخ سعود بن راشد المعلا
محمد بن زايد
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