حمدان بن زايد: أخي وسيدي نبايعك على الولاء والطاعة
حمدان بن زايد
14 مايو 2022 18:51
أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم السبت، البيعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وكتب سموه على موقع تويتر «أخي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، نبايعك على الولاء والطاعة». وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «كنا وسنبقى على العهد ماضين، سِر بنا فأنت ربان سفينتنا.. وقائد مسيرتنا.. وقدوتنا. في ظل قيادتك سيدي، يواصل الوطن والشعب ما عهدناه من مسيرة الخير والعطاء».