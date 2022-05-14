هزاع بن زايد: نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم السبت، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات، ونبايعه ونعاهده على الطاعة والولاء وعلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، فهو الأمين على هذه المسيرة وفي ظلّ قيادته الحكيمة سيمضي شعب الإمارات قدماً على طريق المجد والعزة والتقدم والازدهار».