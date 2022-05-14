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منصور بن زايد: أخي وعضيدي نبايعك رئيساً لدولتنا وقائداً لمسيرتنا
منصور بن زايد
14 مايو 2022 18:10

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم السبت، مبايعته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيساً للدولة.
وكتب سموه، على حسابه على «تويتر» «أخي وعضيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نبايعك رئيساً لدولتنا، وقائداً لمسيرتنا وعماداً لنهضتنا».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «كنت دائماً رمزاً للقيادة والريادة.. تنير أفكار سموكم السديدة وخططكم الحكيمة طريق إماراتنا الغالية نحو مستقبل مشرق.. آمن ومزدهر.. حفظكم الله.. وأدام على الإمارات نعم الأمن والأمان».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
منصور بن زايد
مبايعة
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