قادة وزعماء يهنئون محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، اليوم السبت، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.
وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات. وبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للدولة.
وأرسل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ببرقية تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للدولة.
وهنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيسا للدولة.
وهنأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على "فيسبوك": "هنأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً سيادته عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".
وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم سموه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورفع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، اسمي التهاني والتبريكات إلى مقام حضره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - حفظه الله - بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن ايمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الإنتقال السلس والاجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف.
وهنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.