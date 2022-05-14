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خادم الحرمين يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات
خادم الحرمين الشريفين
14 مايو 2022 16:48

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال خادم الحرمين الشريفين: يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن نعرب لسموكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ــ رحمهما الله ــ .
وأضاف نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية، متمنين لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الشقيق مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

المصدر: وكالات
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