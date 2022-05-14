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حاكم الفجيرة: مع محمد بن زايد ستتحقق الأحلام
حاكم الفجيرة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
14 مايو 2022 16:43

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن اليوم وبانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة ، تدخل الإمارات مرحلة تاريخية جديدة ، وهي تعانق فارسها وقائدها وتمضي معه قدما في كتابة المستقبل ، اليوم جميعنا ، سنمضي مع رجل كريم محب ومتسامح ووفي عرفه شعبه وعرفه العالم قائدا مثاليا حازما ورجل مواقف وطنية وسياسية قل نظيره، وقد قطعنا عهدا أن نكون يده الضاربة وقلبه الكبير ونظرته الثاقبة .

وأضاف سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو حامي حمى الوطن وشريكا في صناعة النصر وأخا لكل من عاش على هذه الأرض الطيبة ، هو الامتداد الحتمي والتاريخي لمدرسة زايد وكلنا فخر وانتماء لهذه المدرسة التي بنت فأعلت وكرست مفهوم أن الانسان قبل المكان ، وهكذا عرفت دولتنا قوية منيعة يهابها الجميع ويحبها الجميع . وقال سموه : اليوم ستستمر مسيرة العمل الإنساني بكل ثقة ، ويأتي هذا الانتخاب ليكرس مشوار التنمية وتحقيق الأحلام وتكريس المكانة التي تبوأتها الإمارات في عهد الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وعهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله... كلنا ثقة بأن هذا اليوم التاريخي في حياة الإمارات والعالم سيعود على البشرية بالخير الكثير وسنمضي معك يا محمد بن زايد إلى آخر الكون دعماً وسنداً واستمرارا لامتلاك المستقبل.. معك حلمنا ... ومعك ستتحقق الاحلام . 

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
حاكم الفجيرة
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