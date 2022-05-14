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كبار المسؤولين الأوروبيين يشيدون بخصال الشيخ خليفة بن زايد
كبار المسؤولين الأوروبيين يشيدون بخصال الشيخ خليفة بن زايد
14 مايو 2022 16:25

أكد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حققت النمو والنهضة الشاملة والسلم والاستقرار في المنطقة. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل " بحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. يكرم الاتحاد الأوروبي إرثه وقيادته التي أصبحت الإمارات بموجبها رائدة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.. التعازي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات". من جانبه قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل " حزينا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. لقد لعب دوراً أساسياً في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.. أفكارنا مع شعب الإمارات .. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بشراكة قوية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي". وقال دفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي " أقدم التعازي لشعب الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فبفضله تحولت الإمارات إلى قوة إقليمية واتخذت القرارات الشجاعة". وقالت وزارة الخارجية البلجيكية " ببالغ الحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .. خالص التعازي لأسرته ولشعب الإمارات".

المصدر: وام
خليفة بن زايد
الإمارات
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