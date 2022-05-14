حاكم الشارقة: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يمثل امتداداً للمسيرة الحضارية للإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يمثل امتداد للمسيرة الحضارية للدولة فهو من عاصر نهضتها منذ صغره برفقة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".