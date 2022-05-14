رئيس البرلمان العربي يهنئ محمد بن زايد على انتخابه رئيساً للإمارات

أعرب معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن تهنئته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب العسومي عن تمنياته الخالصة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واستكملها الابن البار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بما يحقق تطلعات شعب الإمارات لمزيد من التنمية والتقدم والازدهار واستمرار عطائها الذي لا ينضب، داعيا الله عزوجل، أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخدمة الإمارات وشعبها وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.