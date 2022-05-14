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مجلس وزراء الداخلية العرب ينعى الشيخ خليفة بن زايد
مجلس وزراء الداخلية العرب ينعى الشيخ خليفة بن زايد
14 مايو 2022 14:37

نعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان لها - تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحزن بالغ وأسى عميق نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». أضاف البيان: إزاء هذه الفاجعة الأليمة التي فقدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة أحد زعمائها العظام، وقائدا فذا من قادة مرحلة التمكين الذين جعلوا منها نموذجا يحتذى في التقدم والنماء، كما فقدت بها الأمة العربية والإسلامية أحد أبنائها البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمتها والدفاع عن قضاياها العادلة، فإنه لا يسع الأمانة العامة للمجلس، إلا أن تتوجه بأصدق التعازي القلبية وأخلص مشاعر المواساة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتي العزيز، مبتهلة إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه الفردوس من الجنان، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر: وام
الإمارات
خليفة بن زايد
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