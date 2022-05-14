سلطان عُمان يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للدولة
سلطان عُمان يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للدولة
14 مايو 2022 14:22
هنأ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات.
وقالت وكالة الأنباء العمانية عبر "تويتر": "حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يبعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات".