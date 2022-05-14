الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
إثر وفاة الشيخ خليفة.. حاكمة طوكيو تلغي زيارة للشرق الأوسط وتنعي الفقيد
إثر وفاة الشيخ خليفة.. حاكمة طوكيو تلغي زيارة للشرق الأوسط وتنعي الفقيد
14 مايو 2022 11:46

ألغت معالي يوريكو كويكي حاكمة «طوكيو» زيارة إلى الشرق الأوسط كان من المقرر أن تبدأ اليوم وذلك إثر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة. وأصدرت كويكي - التي تولت منصب رئيسة رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية في اليابان وهي متحدثة باللغة العربية - بيانا باسم مواطني طوكيو أعربت فيها عن حزنها على هذه الخسارة الأليمة وتعاطفها مع شعب الإمارات.. وقالت: سنتذكر دائما الإنجازات المتميزة للفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات. وأكدت أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرس جهوده منذ فترة طويلة من أجل التنمية الراسخة لدولة الإمارات، ومن أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبفضل قيادته القوية، نحتفل أيضا بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان هذا العام. واختتمت حاكمة «طوكيو» بيانها بالقول: سنتذكر دائمًا إنجازاته المتميزة في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات، مؤكدة الالتزام المستمر لحكومة مدينة طوكيو بتطوير العلاقات بين البلدين.

المصدر: وام
طوكيو
الإمارات
خليفة بن زايد
آخر الأخبار
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
الإمارات
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©