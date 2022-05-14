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مجمع الفقه الإسلامي الدولي ينعى الشيخ خليفة بن زايد
مجمع الفقه الإسلامي الدولي ينعى الشيخ خليفة بن زايد
14 مايو 2022 11:35

ينعى مجمع الفقه الإسلامي الدولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» الذي انتقل أمس إلى جوار ربه راضياً ومرضياً. وقدم معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عضو مجلس حكماء المسلمين باسمه وباسم أعضائه، وخبرائه، ومنسوبيه، تعازيه الخالصة إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، داعيا المولى الكريم أن يرحم الفقيد، ويغفر له، ويسكنه فسيح جنانه.. سائلاً الله أن يلهم ذويه وقيادة وشعب الإمارات والأمة الإسلامية الصبر والسلوان. وأعرب معاليه عن تقدير وامتنان مجمع الفقه الإسلامي الدولي لما كان يحظى به من رعاية كريمة ودعم متواصل من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

المصدر: وام
مجمع الفقه الإسلامي الدولي
الإمارات
خليفة بن زايد
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