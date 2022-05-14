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النائب العام لإمارة أبوظبي: الشيخ خليفة قائد استثنائي حرص على مد يد العون والمساندة للجميع
النائب العام لإمارة أبوظبي: الشيخ خليفة قائد استثنائي حرص على مد يد العون والمساندة للجميع
14 مايو 2022 10:54

أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، قائداً استثنائياً، وضع تنمية الوطن وازدهاره والرفاهية لشعبه، على رأس الأولويات، بتركيزه واهتمامه بتنمية القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس، وحرصه على مد يد العون والمساندة للجميع في أرجاء المعمورة. وقال سعادته إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، كان مثالاً لنا جميعاً في حب الوطن وعمل الخير، والعمل الدؤوب، وتحقيق الإنجازات.. وليس للكلمات، مهما عظمت، أن تعبّر عن حزننا لرحيل القائد الملهم الذي سيبقى إسمه خالداً في تاريخ وطننا الغالي.. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وألهمنا الصبر والسلوان.

المصدر: وام
خليفة بن زايد
أبوظبي
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