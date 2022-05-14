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رئيس وزراء اليابان يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
رئيس وزراء اليابان يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
14 مايو 2022 10:34

أعرب معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان عن حزنه وتعازيه لدولة الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه». وأشاد معاليه بمناقب الفقيد الكبير التي ساهمت في تقدم الدولة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، وبمساعيه لأجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وبالاحترام الكبير الذي يحظى به في المجتمع الدولي.. مؤكداً تعاطف بلاده مع الإمارات قيادة وشعباً لتجاوز مصابهم الأليم. وقال رئيس وزراء اليابان - في بيان له - لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص العزاء حداداً على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «رحمه الله»، وباسم حكومة اليابان وشعبها، أود أن أعرب عن أسمى آيات المواساة والتعازي لحكومة دولة الإمارات وشعبها. وأضاف: منذ توليه منصبه في عام 2004، لعب الشيخ خليفة دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات ولأجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.. مشيراً إلى أنه منذ أن زار اليابان بصفته ولي عهد أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا ام 1970، أعطى اهتماماً خاصاً لتعزيز علاقات بلاده مع اليابان، وخاصة في مجال الطاقة. وأكد معاليه أن وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» - الذي حظي باحترام كبير في المجتمع الدولي - هي خسارة كبيرة ليس فقط لشعب الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا للمجتمع الدولي.. وقال: اليابان تتعاطف وتقف دائماً مع شعب الإمارات للتغلب على الحزن العميق بهذا المصاب الكبير.

المصدر: وام
خليفة بن زايد
اليابان
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