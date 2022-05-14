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باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام على وفاة خليفة بن زايد
باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام على وفاة خليفة بن زايد
14 مايو 2022 09:32
أعلنت جمهورية باكستان الإسلامية الحداد الوطني، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على فقيد الوطن المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله".
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وقالت حكومة باكستان في بيان " تقرر إعلان الحداد الوطني في جميع أنحاء البلاد، وتنكيس الأعلام، لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله " وذلك من 13 - 15 مايو الجاري".
المصدر: وام
باكستان
خليفة بن زايد
الإمارات
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