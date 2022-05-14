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باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام على وفاة خليفة بن زايد
باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام على وفاة خليفة بن زايد
14 مايو 2022 09:32

أعلنت جمهورية باكستان الإسلامية الحداد الوطني، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على فقيد الوطن المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله".

وقالت حكومة باكستان في بيان " تقرر إعلان الحداد الوطني في جميع أنحاء البلاد، وتنكيس الأعلام، لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله " وذلك من 13 - 15 مايو الجاري".

المصدر: وام
باكستان
خليفة بن زايد
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